○経済統計・イベントなど ０８：５０日・国際収支経常収支 ０８：５０日・国際収支貿易収支 １４：００日・景気ウオッチャー調査 ◎決算発表・新規上場など 決算発表：ショーボンド，大林組，森永，明治ＨＤ，エムスリー，アルフレッサ，飯田ＧＨＤ，メタプラ，ワコールＨＤ，王子ＨＤ，クレハ，大阪ソーダ，ラウンドワン，Ｄガレージ，資生堂，上村工，小林製薬，丸一