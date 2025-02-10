１０日の東京株式市場は主力株を中心にリスク回避目的の売り圧力が強まりそうだ。日経平均株価は大幅続落し、３万８０００円台前半まで下押す可能性がある。前週末７日は欧州株市場が全面安商状となり、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸも４日ぶりに反落、トランプ米政権が打ち出す関税に対する警戒感が欧州で改めて意識され、足もと利益確定売りが先行した形だ。一方、米国株市場ではハイテク株中心に売りがかさむ展開となりＮ