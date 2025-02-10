º£²ó¤ÎÈ¯·¡¤ò¼çÆ³¤·¤¿³Ø·Ý°÷¤ÎÅºÅÄÍºÆó¤µ¤ó¡£¸åÊý¤Ï¥Ê¥¦¥Þ¥ó¥¾¥¦¤ÎÉü¸µ¹ü³Ê¡áËÌ³¤Æ»ËëÊÌÄ®¤ÎÃéÎà¥Ê¥¦¥Þ¥ó¾Ýµ­Ç°´Û¤«¤Ä¤Æ¥Ê¥¦¥Þ¥ó¥¾¥¦1ÂÎ¤Î²½ÀÐ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ½ÐÅÚ¤·¤¿ËÌ³¤Æ»ÃéÎàÂ¼¡Ê¸½ºß¤ÎËëÊÌÄ®¡Ë¤ÇºòÇ¯10·î¡¢Æ±°ì¸ÄÂÎ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë²½ÀÐ¤¬54Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¡£Ì¤È¯¸«¤À¤Ã¤¿Æ¬¹ü¤Î°ìÉô¤Ç¡¢ÉÕ¶á¤Ë»Ä¤ê¤Î²½ÀÐ¤¬Ì²¤ë²ÄÇ½À­¤â¡£Ê¿À®¤ÎÂç¹çÊ»¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤¿Â¼¤Î¡ÖÊõ¡×¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎä³²¤¬Â¿¤¯ÉÏ¤·¤¤Â¼¤Ç¡¢¤Û¤ÜÍ£°ì¤ÎÌÀ