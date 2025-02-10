EXILE TAKAHIROの妻で人気女優の武井咲が先日、第3子となる女児を出産したことを発表した。2017年に結婚した武井のこのおめでたいニュースに対しては「もう3児も！？」と驚く人も少なくないのではないだろうか。そこで今回は、“3児以上を生み育てている”子だくさんの芸能界美女たちをまとめた。【写真】3児以上の母親、芸能界の子だくさん美女たち＜計18人＞■辻希美平成から令和にかけて“子だくさんタレント”と言えば、彼