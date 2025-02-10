千葉県は2025年2月7日、「都市軸道路 利根川橋梁（仮称）新設事業」に関する公共事業事前評価自己評価調書を公表し、意見募集を開始しました。利根川の「新たな橋」の建設計画がついに動き出します。ついに具体化なるか？ 「都市軸道路」の利根川架橋千葉県は2025年2月7日、「都市軸道路 利根川橋梁（仮称）新設事業」に関する公共事業事前評価自己評価調書を公表し、意見募集を開始しました。利根川の「新たな橋」の建設計画が