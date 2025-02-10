アサヒ飲料と九州産業大学、日本食品分析センター、明治、九州大学は2月5日、内閣府講堂で開催された「第7回日本オープンイノベーション大賞」で農林水産大臣賞を受賞した。アサヒグループが農林水産大臣賞を受賞したのは初めて。質量分析装置「MALDI-TOF MS」「MALDI-TOF MS(マルディートフマス)※」という質量分析装置を利用した微生物同定(対象となる生物がどの分類群に属するか、どの学名と一致するかを選定する作業)において