アメリカのトランプ大統領は、日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手USスチールの買収計画をめぐり、日本製鉄は株式の過半数を取得しないと述べました。【映像】USスチール株の過半数を取得せずトランプ大統領は9日、大統領専用機の機中で記者団の質問に応じ、日本製鉄はUSスチールの株式の過半数を取得しないと述べました。トランプ氏は7日、日米首脳会談後の記者会見でUSスチールは「アメリカにとって非常に重要な会社だ」と強調