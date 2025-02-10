アメリカのトランプ大統領は日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手「USスチール」の買収計画を巡り、日本製鉄は株式の過半数を取得しないと述べました。トランプ大統領は9日、大統領専用機の機中で記者団の質問に応じ、日本製鉄はUSスチールの株式の過半数を取得しないと述べました。トランプ氏は7日、日米首脳会談後の記者会見で、USスチールは「アメリカにとって非常に重要な会社だ」と強調したうえで、日本製鉄は「買収ではなく