脳卒中は「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」の3つに分類され、それぞれ異なる原因で発症します。 今回は、脳卒中の種類や原因について「関東脳神経外科病院」の清水先生に解説していただきました。 ≫“初体験”が早いと「脳卒中」や「心筋梗塞」などの心血管疾患リスク増加 中国研究グループ発表 監修医師：清水 暢裕（関東脳神経外科病院） 岩手医科大学卒業。その後、群馬大学医学部附属病院脳神経外科入局、関東