「BCNランキング」2025年1月27日〜2月2日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）2位arrows We2 FCG02（FCNT）3位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）4位moto g24（Motorola Mobility）5位Pixel 8a(au)（Google）6位arrows We2 F-52E（FCNT）7位nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）8位Pixe