É×ÉØ´Ö¤Ç¤Î²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤Ï¡©¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶â»Ò·ÃÈþ¤µ¤ó¤È¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¤ä²ÈÄíÀ¸³è¡¢½÷À­¤ÎÀ¸¤­Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢É×¤ÎµÜºê¸¬²ð¡¦¸µ½°±¡µÄ°÷¤È¤Î´Ö¤ÇÃÛ¤¤¤¿²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë¤äÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¶â»Ò²È¤ÎÌ£¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤ÏÉ×¡£²È»ö¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Û¤¦¤¬¤ä¤ë¤ï¤¬²È¤Î²È»ö¤Ï¡¢Å¬À­¤È°ÕÍß¤ÇÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤ÎÃ´Åö¤ÏÉ×¡£¤¢¤Á¤é¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÎÁÍý¤¬¹¥¤­¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤