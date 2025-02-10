鬼才ギレルモ・デル・トロ監督版『ヘルボーイ』シリーズで初代ヘルボーイを演じたロン・パールマン。シリーズが2度のリブートを経た今でも復帰を待望する声がやまないが、再演にはひとつの条件があるという。 デル・トロとパールマンがタッグを組んだ『ヘルボーイ』シリーズは、2004年の第1作と続編『ヘルボーイ／ゴールデン・アーミー』（2008）