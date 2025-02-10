リュウジさんの大人気YouTubeチャンネル『料理研究家リュウジのバズレシピ』で、たくさん人が集まる時の一品にもよさげな、エビを使ったおいしそうなレシピを紹介していました。その名も、よだれ鶏ならぬ「よだれエビ」。片栗粉をまぶして焼いたエビを、よだれ鶏風に甘酸っぱ辛いタレで和えるという、お手軽な一品です。出来立ての温かいまま食べても、冷やして前菜風に楽しんでも、どちらでもおいしいそうですよ♪ リュウジ『