ファウンダーズ・カップ米女子ゴルフのファウンダーズ・カップは現地9日、フロリダ州ブラデントンCC（6465ヤード、パー71）で最終日が行われた。山下美夢有は3バーディー、1ボギーの69で回り、通算13アンダーで日本勢トップの4位でフィニッシュした。山下は3番パー4、6番パー5でバーディーを奪取。15番パー3で初日の2ホール目以来となるボギーを叩き、連続のノーボギーは66でストップ。それでも17番パー5でバーディーを奪い、