カブスが９日（日本時間１０日）、メジャー３０球団最速で始動した。米アリゾナ州メサの球団施設でバッテリー組の春季キャンプ初日を迎え、今永昇太投手（３１）が体作りなど渡米２年目の思いを日米メディアに明かした。１年目の昨季は２９試合でリーグ３位の１５勝（３敗）、防御率２・９１。新人王争いで４位、サイ・ヤング賞レースで５位に入った左腕だが「去年の反省もしっかり生かして、２年目に臨みたいと思います」と慢