2024年、webスポルティーバで人気の高かった記事を発表します。本日は夏の甲子園大会後に配信したこちらです！（初公開日 2024年９月３日）山本昌スカウティングレポート2024年夏（後編）NPBで32年間の現役生活を送り、通算219勝を挙げたレジェンド・山本昌氏（元中日）が甲子園大会で輝きを放った投手を徹底分析。後編は今夏の甲子園で注目を集めた新星や来年のドラフト候補として期待がかかる２年生投手を見てもらった。山本