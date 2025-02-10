衣類通販大手ZOZOの創業者で、株式会社カブ＆ピース代表取締役社長の前澤友作氏（49）が10日までにX（旧ツイッター）を更新。「起業家」について私見をつづった。前澤氏は、ユーザーが投稿した「起業家は自分がやりたい事業がある、人より稼ぎたいなど、あくまで自分の欲望に従って選んだ道が起業だっただけ。サービスやプロダクトの利用者が『起業してくれてありがとう』と言うのはいいと思うが、起業家サイドが『起業家は尊い、