チンピラに絡まれてピンチ！と思ったら視界の端にいた少女が浮き始めて……。フィギュア原型師と超能力少女による“超日常”が描かれた漫画『サイキック少女を拾う』がXで約1.6万のいいねを獲得している。 本作はコミックレーベル・comipo comicsで配信中の『かぐや姫の孫』の第1話。作者・ムジハさん（@mujiha1）に制作の裏側や連載の今後について聞いた。（小池直也） 参考：【漫画】『サイキック少女を拾う』を読む