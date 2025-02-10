現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。横浜流星さん演じる主人公は、編集者や出版人として江戸の出版業界を支えた“蔦重”こと蔦屋重三郎です。重三郎が生まれ育った吉原とは、どんな街だったのでしょうか？今回は、書籍『べらぼうに面白い蔦屋重三郎』をもとに、重三郎マニアの作家・ツタヤピロコさんに解説をしていただきました。【書影】江戸出版界の礎を築き上げた“蔦重”のすべてがわかる!ツタヤピロ