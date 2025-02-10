プロゴルファーはテイクバックで体を左側に下げる テイクバックをするときに特に重要になるのが左の足圧です。アマチュアはテイクバックの初期で右側に体重が移動していたり、体が上に伸び上がったりしますが、プロは左足で地面に圧力をかけながらテイクバックをします。左肩を下げることによって左脇腹が縮まり、ここが縮まるほど左の足に圧力がかかります。この動作によって手元が下がってきて、クラブが「てこの原理」