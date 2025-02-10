横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第6回「鱗（うろこ）剥がれた『節用集』」が9日に放送され、中村隼人演じる長谷川平蔵宣以が手柄を立てると、ネット上には称賛の声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】平蔵（中村隼人）にもらった粟餅を手にする蔦重（横浜流星）『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第6回「鱗剥がれた『節用集』」場面