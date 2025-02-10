町中華でチャーハンや定食を頼めば必ずと言っていいほど共に提供されるサイドスープ。メインを引き立てる名脇役にも関わらず、なかなか注目されてないのが悔しくて……。今回はそんな町中華のスープに着目して新米編集者の荒川がお店を巡ってみました！ jQuery(function () { jQuery("#swiper67a91dab712f2").attr("style", ""); setTimeout(function () {