秋田市で9日、住宅と小屋合わせて7棟を焼く火事があり、2人が軽いやけどをしました。9日午前8時ごろ、秋田市仁井田福島の住宅近くを通りかかった人から「小屋が燃えていて隣の住宅に燃え移りそうだ」と消防に通報がありました。消防車など9台が駆け付け、火は約6時間後に消し止められましたが、火元の住宅と小屋を全焼したほか、隣接する住宅など合わせて7棟が焼けました。この火事で火元の住宅に住む80代の男性が頭に、救助に入っ