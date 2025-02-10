この冬にガンバ大阪からベルギー1部のウェステルローにレンタル移籍した坂本一彩。昨季J1で10ゴールとブレイクした21歳のアタッカーは、新天地でも輝きを放っている。9日のスタンダール戦でも同点ゴールを決めて、4-2の勝利に貢献したのだ。『Het Nieuwsblad』は「この俊敏な日本人は驚くべきことに左足で左隅へのシュートを決めた」と讃えていた。これで坂本は、ウェステルローでの4試合で2ゴール1アシストを記録。昨年11月以来勝