2月9日、帯広競馬場で行われた11R・黒ユリ賞（BG2・3歳牝・ダ直200m）は、渡来心路騎乗の5番人気、ホクセイヒラリ（牝3・ばんえい・平田義弘）が勝利した。2着にウンカイマジック（牝3・ばんえい・金田勇）、3着に2番人気のキョウエイカスミ（牝3・ばんえい・村上慎一）が入った。勝ちタイムは2:22.7（馬場水分2.5％）。1番人気で西将太騎乗、サッコ（牝3・ばんえい・鈴木邦哉）は、6着敗退。640kgとなる全馬未経験のばんえ