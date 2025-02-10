2月9日、高知競馬場で行われた4R・土佐有楽（3歳・ダ1400m）は、赤岡修次騎乗の2番人気、ヤマノアシオト（牡3・高知・田中守）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のトサノマイヒメ（牝3・高知・工藤真司）、3着にゾクゾク（牝3・高知・中西達也）が入った。勝ちタイムは1:33.3（稍重）。レース序盤、人気を集めたトサノマイヒメが先行、ユラリユラメイテがそれをマーク。全体は縦長、2番人気のヤマノアシオトは中団で進行。3