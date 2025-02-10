2月9日、佐賀競馬場で行われた6R・飛燕賞（3歳・ダ1400m）は、川島拓騎乗の1番人気、ムーンオブザエース（牡3・佐賀・土井道隆）が快勝した。2馬身差の2着にロトファイター（せん3・佐賀・真島元徳）、3着にガマダス（牡3・佐賀・池田忠好）が入った。勝ちタイムは1:31.3（稍重）。2番人気で竹吉徹騎乗、コンフォートデイズ（牡3・佐賀・鮫島克也）は、7着敗退。【佐賀・花吹雪賞】プレミアムカインドがV…1番人気ハクアイアシ