メキシコ・チャプルテペック動物園の「シンシン（欣欣）」。世界で唯一の「中国籍」ではないパンダだ＝2024年8月24日、メキシコ市、吉岡桂子撮影 メキシコ市のチャプルテペック動物園には、世界で唯一、中国が「中国籍」ではないと認めるパンダがいる。メスの「シンシン（欣欣）」。人間で言えば約100歳に相当する、長生きのパンダだ。（吉岡桂子）標高2000メートルを超える高地メキシコ市のチャプルテペック動物園には