開幕投手候補の巨人・戸郷翔征投手（２４）と山崎伊織投手（２６）が９日、隣同士で静かに火花を散らした。今キャンプでは初めて並んでブルペン投球。「僕が投げた横に戸郷が来ただけです」と笑顔で明かした山崎はテンポ良くキレのある球を投げ込み、戸郷は新球カットボールを交えながら力投した。開幕投手に名乗りを上げている両右腕が競演し、ブルペンは熱気を帯びた。刺激し合うことでさらなる高みが見える。３年連続で１２