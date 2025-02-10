◇りそなＢ２リーグ第２１節ベルテックス静岡７９ー６１神戸（９日・神戸市立中央体育館）西地区３位のベルテックス静岡が、神戸との第２戦を７９―６１で制し、今季３度目の４連勝を飾った。試合の立ち上がりから連続９得点でリズムに乗ると、一度も相手にリードを許すことなく逃げ切り勝ち。次節（１４、１５日）は再び、敵地に乗り込んで愛媛と対戦する。危なげない試合運びだった。ベルテが敵地で神戸に快勝だ。第４ク