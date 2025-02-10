◆バレーボール◇大同生命ＳＶリーグ第１５節日鉄堺３−０東レ静岡（９日・香陵アリーナ）東レ静岡は日鉄堺にストレート負けし、今季２度目の６連敗を喫した。完敗を喫し、９位から順位を上げられず選手は肩を落とした。フルセットで競り負けた前日（８日）と比較して、阿部裕太監督（４３）は、「淡泊なゲームになってしまった」と反省。得点力アップのため、体調が万全ではないオポジットのアラン・ソウザ（３０）の出場