ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１０日、生放送され、首都圏、アリーナで初開催となったカーリング日本選手権（神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）について伝えた。同大会は９日に全８日間の日程が終了。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「通年ですと専用リンクのある北海道、青森、長野で行われるのですが、今回は神奈川県横浜市での開催となりました」と紹介した。また普段はバスケ