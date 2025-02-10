カブスが９日（日本時間１０日）、メジャー３０球団最速で始動した。米アリゾナ州メサの球団施設でバッテリー組の春季キャンプ初日を迎え、渡米２年目の今永昇太投手（３１）が日米メディアの取材に応じた。１年目の昨季は２９試合でリーグ３位の１５勝（３敗）、防御率２・９１。新人王争いで４位、サイ・ヤング賞レースで５位に入った左腕はこの日、キャッチボールなどで汗を流し、ブルペンでは約３０球を投じた。カ軍は３月