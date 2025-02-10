◆サッカー ◇ＮＴＴ西日本カップ静岡県ユースＵ―１２大会 最終日▽決勝藤枝東ＦＣジュニア４−３バディＦＣ※延長戦（９日・エコパ）藤枝東ＦＣジュニアが打ち合いを制して初優勝を飾った。バディＦＣとの決勝は２点差を追いつき延長戦へ。延長前半に勝ち越しを許したが、同後半に中島広翔（６年）が２得点して４―３で逆転勝ち。８日に亡くなったチーム創設者・長谷川二三（にさ）さん（享年７５）に手向ける栄冠となっ