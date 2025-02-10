リニア開業に伴う最難関の課題、静岡工区の早期着工を目指す丹羽俊介JR東海社長は1月30日夕方、静岡県庁の鈴木康友知事を表敬訪問した。そこで丹羽氏が静岡・浜松駅のひかり増便を約束した。鈴木氏はリニア開業の「メリット」を強調するが、このまますんなりと静岡工区着工への道は開けないだろう。大井川流域の市長たちの不満は大きい静岡、浜松両駅のひかり増便の約束が、着工へ向けての「静岡県のメリット」とはならない理由を