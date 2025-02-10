まさにSUVミニバン!? ヴォクシーのアウトドア仕様とはトヨタ「ヴォクシー」といえば、ファミリー層から人気のミドルサイズミニバンですが、様々なカスタマイズパーツも展開されています。その多くはスポーティな印象を付与させたものが多いですが、なかにはタフな印象を与えるものもありました。これぞ「SUVミニバン!?」タフなヴォクシーがスゴい！現行ヴォクシーは、2022年1月に兄弟車の「ノア」と共に4代目へとフルモ