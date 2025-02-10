ブランドの新時代を背負うフランスの高級車ブランド、DSの新型フラッグシップモデル「No8（ナンバーエイト）」が英国で5万790ポンド（約960万円）から販売開始された。最上級仕様の価格は6万3290ポンド（約1200万円）に達する。【画像】フランスの高級車らしい独創的なスタイル【DS No8を写真で見る】全16枚新型No8は、設計、エンジニアリング、マーケティングにおいて新たなアプローチを追求するDSの新時代の幕開けを告げるモデ