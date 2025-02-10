プロ野球・巨人のケラー投手は今年が来日4年目。第1クールの最終日にブルペンで投げた時に受けていたブルペンキャッチャーに「何球？」と日本語で聞く場面がありました。「僕も日本長いからね、少しは日本語を話せなきゃ」と笑ったケラー投手。ほかに何を覚えたか聞くと、「それは注意して聞いてみて」としました。「キムチ納豆卵かけご飯」も好物にしている親日家。今年はブルペンにライデル・マルティネス投手が加入し、負けてい