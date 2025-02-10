◇女子アイスホッケー五輪最終予選第3戦日本4-1中国(9日、nepiaアイスアリーナ)2026年のミラノ・コルティナ五輪ヘ向けた最終予選を3戦全勝で飾った女子日本代表スマイルジャパン。主将・小池詩織選手と輪島夢叶選手が今大会を振り返りました。小池選手は2014年のソチ五輪から2022年の北京五輪まで3大会連続でオリンピックに出場。今大会で2026年の出場権を獲得したことについて「まずこの1年北京オリンピックが終わってから世