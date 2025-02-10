北海道・千歳警察署は2025年2月9日、脅迫の疑いで恵庭市に住む無職の少年（16）を逮捕しました。少年は2月7日、「お前は思いっきり燃やしてやるからな」などと言いながら石狩管内に住む女性（10代）の顔写真をライターで燃やす動画を、SNS上に公開して脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと2人は知人でしたが交際関係にはなく、女性にけがはありませんでした。調べに対し少年は容疑を認めていて、警察はスト&#1254