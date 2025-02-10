日本カーリング選手権大会が2月2日から9日まで行われ、男子はSC軽井沢クラブが2年ぶりの優勝を飾り、女子はフォルティウスが大会制覇。これにより9月に行われるミラノ・コルティナ五輪日本代表候補決定戦に進むチームが決まりました。男子は“ミリ差”でつかんだ五輪への道男子は、SC軽井沢クラブはロコ・ソラーレとの決勝戦。序盤からロコ・ソラーレがリードを奪う展開でしたが、最終第10エンドで“ミリ差”の計測の末にSC軽井沢