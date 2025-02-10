白血病の息子を3歳で亡くし、患者家族支援に取り組む内藤真澄さん＝3日、福岡市患者家族を支えることで、過去の自分も救われる―。約13年前、白血病で息子駿ちゃんを3歳で亡くした内藤真澄さん（60）＝福岡県飯塚市＝は現在、同様の小児患者と、その家族の支援に取り組んでいる。2月15日の「国際小児がんデー」を前に、患者家族らに寄り添い「背中をなでる気持ちでいたい」と語った。駿ちゃんに異変が見られたのは、1歳3カ月の