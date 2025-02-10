きょうは大雪のピークは越えましたが、夜にかけて、近畿北部、北陸から北の日本海側で雪が続きます。北陸や東日本の山沿い、福島県の会津では積雪が増える見込みです。九州は午前中、雲が多くなりますが、午後は次第に晴れ間が広がります。関東平野部は安定して晴れますが、夕方以降は雲が出やすいでしょう。予想最高気温はきのうと同じくらいの所が多く、関東から九州で10℃前後です。全国的に風が冷たいでしょう。あすは日本海側