アイドルグループ・なにわ男子の西畑大吾が、カンテレ・フジテレビで中継される『住友電工スポーツスペシャル 第5回全国大学対校男女混合駅伝』(16日12:00〜)の大会アンバサダーに就任した。西畑大吾大阪・長居公園の特設コースを、男女6名人交互にタスキをつないでいく大学駅伝・世界で唯一の男女混合レース。今回は、全国から20校が出場し、関西学連選抜を加えた計21チームが火花を散らす。中学時代は陸上部に所属し、短距離走に