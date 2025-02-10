先週のグラミー賞授賞式のレッドカーペットに、「ほぼ裸」のドレスで登場したビアンカ・センソリ（Bianca Censori）。全身が透けて見えるドレス姿を披露したことで物議を醸し続けているが、彼女は境界線をさらに広げようとしているようだ。夫のカニエ・ウェストが共同制作する新作プロジェクトで映画デビューを果たすという。英デイリー・メール紙によると、彼女は架空のアート映画に出演が決まっており、その映画は女性の身体に焦