■家族が喜ぶボリューム満点レシピ今回は家族が喜ぶこと間違いなしな、ガーリックイカフライのレシピを紹介します！カリカリの衣をまとったイカフライに甘酸っぱい秘伝のソースをつけて食べれば、一度食べ出すと手が止まらない危険なレシピが完成しちゃいます！にんにくが効いているので、ソースなしでそのまま食べても美味しいです。揚げ物で少し手間はかかりますが、作って良かったと思ってくれるはず。イカが安く手に入る時にぜ