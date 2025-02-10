プロ野球ウエスタン・リーグのくふうハヤテに新加入した笠島尚樹投手（２２）がこのほど、しずおか報知の取材に応じた。２０２０年育成ドラフト３位で巨人に入団した最速１５１キロ右腕。昨季限りで戦力外になった後、ハヤテのトライアウトに合格した。社会人チームから誘いがあったが、ＮＰＢ復帰にこだわり、静岡を新天地に選んだ。２２歳の笠島はキッパリと言った。「１年勝負で決めるしかないという気持ちでやらないといけ