巨人・田中将大投手（３６）が９日、ブルペンで初めて変化球を解禁、宝刀スプリットの進化に久保巡回投手コーチから太鼓判を押された。計４３球中、同球種２球とカーブ３球。スプリットには「まだまだ分からない。感覚だけの部分で投げていただけって感じ」とした上で「ストライクゾーンに投げようと思って、ゾーン付近にしっかり投げられていた」と制球面には納得の表情を浮かべた。今キャンプで体を縦に使うことへの矯正を