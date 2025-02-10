◇雪印メグミルク杯ジャンプ （９日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝Ｋ点１２３メートル、ヒルサイズ１３７メートル）少年組は、１回目２位の岡部凛大郎（下川商１年）が２回目に最長不倒距離の１３５メートルを飛んで逆転。１９９８年長野五輪団体金メダリストの孝信さん（５４）を父に持つホープが、昨年のジュニア組に続くタイトルをつかんだ。成年は５２歳の葛西紀明（土屋ホーム）が優勝。女子は岩佐明香（２８）＝大林組＝