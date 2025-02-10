テレビ朝日の田中萌アナウンサーが１０日にまで自身のＳＮＳを更新。ロケで食べた珍グルメを明かした。インスタグラムに「放送のロケではアライグマ鍋を食べました」とロケで食べた料理を告白。味の感想として「イメージとしては猪鍋などに近いのかな？初めてでしたがおいしかったです」とつづり、衣装のオフショットを公開した。この投稿にファンからは「アライグマ鍋？美味（おい）しいんですね食べる勇気は…出ない